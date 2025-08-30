كتب - محمد الميموني :

خطف فريق مانشستر يونايتد فوزًا قاتلاً أمام نظيره بيرنلي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/26.

وسجل الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد اللاعب جوش كولين في الدقيقة 27 لاعب بيرنلي بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وسجل هدف التعادل لفريق بيرلني اللاعب لايلي فوستر في الدقيقة 55 ثم تقدم لمانشستر يونايتد بقدم اللاعب بريان مبيومو في الدقيقة الـ 57 قبل أن يتعادل لفريق بيرلني بقدم اللاعب جيدون أنتوني في الدقيقة الـ 66 ثم خطف مانشستر يونايتد هدف الفوز عن طريق اللاعب برونو فيرنانديز في الدقيقة 90+7.

ويذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط بينما يحتل فريق بيرنلي المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط .