في القاهرة.. مقترح من "كاف" بموعد مباراة السوبر الأفريقي

كتبت-هند عواد:

كشف موقع "البطولة" المغربي، مفاجأة بشأن بطولة كأس السوبر الأفريقي، بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

وذكر الموقع، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اقترح إقامة السوبر أحد يومي 18 أو 19 أكتوبر المقبل، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد اليوم.

وأضاف الموقع، أن كاف اقترح إقامة السوبر الأفريقي، بين بيراميدز ونهضة بركان، في العاصمة المصرية القاهرة.

جدير بالذكر، أن بيراميدز سيشارك في السوبر الأفريقي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك نهضة بركان بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية.