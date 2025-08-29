كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى النجم المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أن نادي أرسنال هو المرشح الأقرب للفوز بلقب الدوري خلال الموسم الجاري 2025/26.

فريق أرسنال يتصدر بعد مرور جولتين جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن توتنهام الوصيف وليفربول صاحب المركز الثالث.

صلاح علل وجهة نظره خلال لقاء مع شبكة سكاي سبورتس مساء اليوم الجمعة بقوله:" لقد قلت ذلك خلال حفل أفضل لاعب بإنجلترا؛ لانهم يمتلكون فريقًا يلعب سويًا منذ 5 أو 6 سنوات لذا يفهمون بعضهم البعض".

ويستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال عند 06:30 مساء يوم الأحد الموافق 31 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأضاف اللاعب صاحب الـ 33 عامًا:" وفي عالم كرة القدم عندما يستمر الفريق لمدة طويلة معًا فهذا يزيد الانسجام بين اللاعبين وتصبح الأمور سهلة بينهم".

وردّ نجم ليفربول عن رؤيته لموقف مانشستر سيتي من التتويج باللقب بقوله:" لقد أجروا العديد من التغييرات بصفوفه لكن هناك بيب جوارديولا وهم دائما مرشحين للفوز باللقب، لكن الأكثر ترشحا هو أرسنال".

يذكر أن آخر نسخة توّج بها فريق أرسنال من لقب الدوري الإنجليزي كانت موسم 2003/24.

