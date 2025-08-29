مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

إعلان

نتائج قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2025/26

03:05 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مواجهات الدوري الأوروبي (1)
  • عرض 4 صورة
    مواجهات الدوري الأوروبي (4)
  • عرض 4 صورة
    مواجهات الدوري الأوروبي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2025/26، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة موناكو الفرنسية، عن مواجهات نارية للنسخة الثانية من النظام الجديد للبطولة.

ويواجه فريق نيس الفرنسي الذي يلعب في صفوفه المصري محمد عبد المنعم 8 مواجهات قوية ضد كل من، روما وبورتو وفنربخشة، بجانب سبورتينج براجا وفرايبورج وجو أهد إيجلز، بالإضافة إلى سيلتا فيجو ولودوجورتس.

مواجهات روما

ليل

فيكتوريا بلزن

ميدتيلاند

شتوتجارت

رينجرز

سلتيك

نيس

باناثينايكوس

مواجهات بورتو

رينجرز

النجم الأحمر

نيس

مالمو

زالتسبورج

فيكتوريا بلزن

نوتنجهام فورست

أوتريخت

مواجهات نوتنجهام فورست

بورتو

فرنسفاروشي

ميدتيلاند

مالمو

ريال بيتيس

براجا

شتورم جراز

أوتريخت

للإطلاع على مواجهات جميع الفرق بالدوري الأوروبي 2025/26، إطلع على الجداول التالية:

مواجهات الدوري الأوروبي (2)مواجهات الدوري الأوروبي (1)مواجهات الدوري الأوروبي (4)مواجهات الدوري الأوروبي (3)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرعة الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي مواجهات نيس محمد عبد المنعم روما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة