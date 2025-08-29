نتائج قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2025/26

كتب - محمد القرش:

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي لموسم 2025/26، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة موناكو الفرنسية، عن مواجهات نارية للنسخة الثانية من النظام الجديد للبطولة.

ويواجه فريق نيس الفرنسي الذي يلعب في صفوفه المصري محمد عبد المنعم 8 مواجهات قوية ضد كل من، روما وبورتو وفنربخشة، بجانب سبورتينج براجا وفرايبورج وجو أهد إيجلز، بالإضافة إلى سيلتا فيجو ولودوجورتس.

مواجهات روما

ليل

فيكتوريا بلزن

ميدتيلاند

شتوتجارت

رينجرز

سلتيك

نيس

باناثينايكوس

مواجهات بورتو

رينجرز

النجم الأحمر

نيس

مالمو

زالتسبورج

فيكتوريا بلزن

نوتنجهام فورست

أوتريخت

مواجهات نوتنجهام فورست

بورتو

فرنسفاروشي

ميدتيلاند

مالمو

ريال بيتيس

براجا

شتورم جراز

أوتريخت

للإطلاع على مواجهات جميع الفرق بالدوري الأوروبي 2025/26، إطلع على الجداول التالية: