أقيم اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، بمدينة موناكو الفرنسية.

وأسفرت القرعة التي أقيمت اليوم الخميس بمدينة موناكو الفرنسية، عن العديد من المواجهات القوية، التي ستشهدها مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أبرز مواجهات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ريال مدريد يواجه كلا من: "مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو وكايرات"

بايرن ميونخ يواجه، كلا من: "تشيلسي، باريس سان جيرمان، أرسنال كلوب بروج، سبورتنج لشبونة، آيندهوفن، أونيون سانت جيلواز وبافوس"

تشيلسي يواجه كلا من: "برشلونة، بايرن ميونخ، بنفيكا، أتالانتا، أياكس، نابولي، بافوس وكاراباج الأذربيجاني".

ليفربول في مواجهة كلا من: "ريال مدريد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، فرانكفورت، أيندهوفن، مارسيليا، كاراباج وجالاتا سراي".

مانشستر سيتي يواجه كلا من: "ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو جليمت، جالاتا سراي وموناكو".

باريس سان جيرمان في مواجهة: "بايرن ميونخ، برشلونة، أتالانتا، باير ليفركوزن، توتنهام، سبورتنج لشبونة، نيوكاسل يونايتد وأتلتيك بلباو".

برشلونة ضد: "باريس سان جيرمان، تشيلسي، فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، كوبنهاجن ونيوكاسل يونايتد".

إنتر ميلان ضد: "ليفربول، بوروسيا دورتموند، أرسنال، أتلتيكو مدريد، سلافيا براج، أياكس، كايرات وسان جيلواز".

يوفنتوس يواجه: "بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، بنفيكا، فياريال، سبورتينج لشبونة، بودو جليمت، بافوس وموناكو".

أتلتيكو مدريد يواجه كلا من: "إنتر ميلان، ليفربول، آينتراخت فرانكفورت، آرسنال، بودو جليمت -آيندهوفن، سان جيلواز وجالاتا سراي".

أرسنال يواجه: "بايرن ميونخ، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، كيرات ألماتي وأتلتيك بلباو".

ويذكر أن فريق باريس سان جيرمان، هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

