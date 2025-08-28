كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2025-2026 بمدينة موناكو الفرنسية.

وأسفرت قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات قوية لفريق مان سيتي الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

ويخوض فريق مان سيتي خلال النسخ الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، 8 مباريات في مرحلة الدوري أمام كلا من: "ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو جليمت، جالاتا سراي وموناكو".

ويلعب الفريق الإنجليزي 4 مباريات على ملعبه "الاتحاد"، فيما يخوض 4 لقاءات خارج أرضه، حيث سيواجه السيتي كلا من: "بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، نابولي وجالاتا سراي"، على ملعبه، فيما سيواجه: "ريال مدريد، فياريال، بودو جليمت وموناكو" خارج ملعبه.

ومن المقرر انطلاق مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، يوم 16 سبتمبر 2025 المقبل، وتستمر حتى 28 يناير من العام المقبل 2026.

