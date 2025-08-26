مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

0 0
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

0 1
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 0
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

0 0
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

لاعب جولف يربح مليون دولار بسبب ذبابة.. ما القصة؟ (صور وفيديو)

09:01 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الذبابة تتسبب في سقوط كرة الجولف في الحفرة (1)
  • عرض 7 صورة
    الذبابة تتسبب في سقوط كرة الجولف في الحفرة (2)
  • عرض 7 صورة
    الذبابة تتسبب في سقوط كرة الجولف في الحفرة (3)
  • عرض 7 صورة
    تومي فليتوود لاعب الجولف (2)
  • عرض 7 صورة
    تومي فليتوود لاعب الجولف (1)
  • عرض 7 صورة
    الذبابة تتسبب في سقوط كرة الجولف في الحفرة (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

حظي لاعب الجولف البريطاني تومي فليتوود بمساعد غير متوقع خلال بطولة بي إم دبليو في ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وفي واحدة من اللحظات الحاسمة في البطولة، بدا أن تسديدة فليتوود توقفت على بعد سنتيمترات فقط من الحفرة.

وكان المتفرجون، وحتى فليتوود نفسه، يستعدون لفشل الضربة، ولكن، في مفاجأة غير متوقعة، بعد ثوانٍ قليلة، بدأت الكرة تتدحرج وسقطت مباشرة في الحفرة.

وانفجرت الجماهير بالهتافات بينما وقف لاعب الجولف البالغ من العمر 34 عامًا في حالة دهشة نتيجة ما حدث.

وعند مراجعة الإعادة، تبيّن أن سبب سقوط الكرة في الحفرة بعد توقفها على الحافة، ذبابة، حيث طارت الحشرة فوق الكرة في اللحظة المناسبة، وكأنها دفعت الكرة للأمام قليلا.

وأدت تلك الضربة لاحتلال اللاعب البريطاني المركز الرابع في البطولة، ليحصد جوائز قدرها مليون دولار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تومي فليتوود ذبابة لعبة الجولف كرة الجولف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية بسبب "ملتم أغسطس" (فيديو وصور)
البكالوريا المصرية تنطلق 2025.. ووزير التعليم: نقلة جديدة للمرحلة الثانوية
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان