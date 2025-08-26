لاعب جولف يربح مليون دولار بسبب ذبابة.. ما القصة؟ (صور وفيديو)

كتب - محمد القرش:

حظي لاعب الجولف البريطاني تومي فليتوود بمساعد غير متوقع خلال بطولة بي إم دبليو في ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وفي واحدة من اللحظات الحاسمة في البطولة، بدا أن تسديدة فليتوود توقفت على بعد سنتيمترات فقط من الحفرة.

وكان المتفرجون، وحتى فليتوود نفسه، يستعدون لفشل الضربة، ولكن، في مفاجأة غير متوقعة، بعد ثوانٍ قليلة، بدأت الكرة تتدحرج وسقطت مباشرة في الحفرة.

وانفجرت الجماهير بالهتافات بينما وقف لاعب الجولف البالغ من العمر 34 عامًا في حالة دهشة نتيجة ما حدث.

وعند مراجعة الإعادة، تبيّن أن سبب سقوط الكرة في الحفرة بعد توقفها على الحافة، ذبابة، حيث طارت الحشرة فوق الكرة في اللحظة المناسبة، وكأنها دفعت الكرة للأمام قليلا.

وأدت تلك الضربة لاحتلال اللاعب البريطاني المركز الرابع في البطولة، ليحصد جوائز قدرها مليون دولار.