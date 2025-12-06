مدافع الزمالك السابق: منتخب مصر قادر على التأهل ومجموعتنا جيدة

"اثنين في مجموعة واحدة".. تعرف على مجموعات منتخبات العرب في كأس العالم 2026

قال مدافع الزمالك السابق، محمد طارق، إن مجموعة مصر في كأس العالم 2026 جيدة والمنتخب قادر على التأهل.

وأضاف في تصريحاته عبر راديو صوت الزمالك: "منتخب مصر لديه فرصة كبيرة سواء للتأهل متصدرًا أو وصيفا".

وأوضح أن أصعب مباراة ستكون ضد منتخب بلجيكا.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يذكر أن منتخب مصر وقع في مجموعة مع منتخبات؛ إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.