هدف واحد يفصل صلاح عن كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

يدخل النجم المصري محمد صلاح مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد التي تقام اليوم الإثنين، ساعيا لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى المصري لتسجيل هدف في مباراة نيوكاسل يونايتد لرفع رصيده إلى 188 هدفا، لفض الشراكة مع أندي كول والانفراد بالمركز الرابع في جدول ترتيب هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.محمد صلاح - 187 هدفا في 302 مباراة

5.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

6.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة