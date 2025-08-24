مباريات الأمس
"مباراة عادية".. المصري هيثم حسن يتحدث عن مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

12:50 م الأحد 24 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المحترف المصري الفرنسي بصفوف نادي ريال أوفييدو الإسباني، هيثم حسن، إن مباراتهم أمام نظيرهم ريال مدريد في الدوري مباراة عادية.

ويستضيف فريق ريال أوفييدو عند العاشرة والنصف من مساء اليوم الأحد نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وأضاف حسن في تصريحات أوردتها عنه صحيفة "آس" الإسبانية اليوم:"مواجهة ريال مدريد مباراة عادية، نعم نعلم أنه أحد أفضل فرق كرة القدم في العالم ولكن حين صعدنا للدوري الممتاز كنا نعلم أن كل جولة ستكون صعبة وأننا سنواجه الأندية الأفضل".

وأشار اللاعب صاحب الـ23 عامًا إلى أن مواجهة ريال مدريد قد تكون أمرًا مميزًا بسبب اسم النادي ولكن بالنسبة له هي مباراة عادي يجب أن يخوضونها بدون خوف:""نعلم بالفعل ما لدى ريال مدريد فيمتلك مواهب ومحاجمين عظماء والأمر سيكون صعبًا للغاية ولكننا مستعدون ومتحمسون لإظهار للعالم ما يمكننا فعله".

وأضاف اللاعب الذي وُلد لأب مصري وأم تونسية: "متشوقون للتحدي ومعرفة أين نحن الآن في الدوري الإسباني، أعتقد أيضًا أن أجواءً رائعة ستسود مدريد مع عودة أوفييدو إلى الدرجة الأولى، أنا متأكد من أن الجماهير لن تخيب أملنا، وآمل أن نحقق نتيجة جيدة ونفرح الجميع"

وأتم اللاعب ذو الأصول المصرية تصريحاته بالتنويه إلى عدم وجود حل سحري للفوز على ريال مدريد ولكن لابد اللعب بدون خوف ويكونوا متحدون هجوميًا ودفاعيًا لأن غياب أحدهما يعني القضاء عليهم في المباراة:"إذا سجلت أمام ريال مدريد سأحتفل كالعادة فأنا أرتجل فقط، بالنسبة لي إنها مجرد مباراة أخرى، واحدة من مبارياتنا الـ 38، حتى لو كانت ضد ريال مدريد".

واستهل ريال أوفييدو الموسم الجاري بالخسارة بهدفين دون رد على يد نظيره فياريال في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

هيثم حسن ريال أوفييدو وريال مدريد ريال أوفييدو ريال مدريد الدوري الإسباني
