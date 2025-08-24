مباريات الأمس
"لعبة من الإدارة".. تصريحات صادمة لوكيل كانتي عن ملف تجديد عقد اللاعب مع اتحاد جدة

11:37 ص الأحد 24 أغسطس 2025
    نجولو كانتي
background

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

صدم عبد الكريم دويس وكيل أعمال المحترف الفرنسي بصفوف اتحاد جدة السعودي نجولو كانتي، جماهير ناديه بخصوص سير ملف التفاوض لتجديد عقد موكله.

كانتي صاحب الـ 34 عامًا انضم لصفوف الاتحاد خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف تشيلسي.

وقال وكيل كانتي في تصريحات نشرتها صحيفة الرياضية السعودية اليوم الأحد، إن بدأ المفاوضات مع نادي اتحاد جدة لتجديد عقد موكله، مشيرًا إلى أن الأمر طبيعي في ظل اقتراب عقد اللاعب من النهاية إذن ينتهِ بنهاية الموسم الجاري 2025/26.

وأتم دويس تصريحاته بقوله:"مسؤولو نادي الاتحاد يحاولون حماية أنفسهم من ردة الفعل، لأنهم يعلمون تمامًا أن الجماهير إذا عرفت طريقة إدارتهم ملف كانتي، فلن تكون سعيدةً أبدًا.. أعتقد أن الإدارة تلعب لعبة ما، ويبدو أنها حيلة لحماية أنفسهم أمام الجماهير".

وخاض اللاعب الفرنسي الدولي بقميص الاتحاد 80 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 لزملائه.

نجولو كانتي اتحاد جدة الدوري السعودي صفقات الدوري السعودي
