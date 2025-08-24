كتب - يوسف محمد:

احتفى فريق كولومبوس كرو بالظهور الأول للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مع الفريق في الدوري الأمريكي، منذ الانضمام إليه في خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من النادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق كولومبوس كرو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، فيديو لوسام أبو علي خلال وجوده رفقة بعثة الفريق، استعدادا لخوض مباراة فريقه أمام نيو إنجلاند بالدوري الأمريكي وعلق: "أول مباراة مع الأسود والذهب".

ولم يشارك أبو علي في أي مباراة مع فريق كولومبوس الأمريكي حتى الأن، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأمريكي، قادما من النادي الأهلي.

وكان أبو علي انتقل إلى كولومبوس كرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من النادي الأهلي، مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 1.5 متغيرات.

وشهدت صفقة انتقال أبو علي إلى الأهلي عملية شد وجذب كبيرة، حيث تمسك المارد الأحمر باستمرار اللاعب ضمن صفوف، إلا أنه المهاجم الفلسطيني، أصر على الرحيل عن الأهلي وهو ما تم في النهاية لينتقل إلى كولومبوس الأمريكي.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 26 عاما، كان قد انضم إلى المارد الأحمر في يناير من عام 2024 قادما من فريق سيريس السويدي.

