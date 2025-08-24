مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

ماذا يحدث عند حمل لاعبة كرة قدم أثناء اللعب؟.. واقعة مثيرة بفرنسا

09:00 ص الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سارة بيورك
  • عرض 6 صورة
    سارة بيورك
  • عرض 6 صورة
    سارة بيورك
  • عرض 6 صورة
    سارة بيورك
  • عرض 6 صورة
    سارة بيورك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

ينطلق موسم 2025-2026 من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الأحد 24 يونيو، ورغم زيادة شعبية الكرة النسائية في القارة السمراء، إلا أن ما زال البعض يسأل عن مصير اللاعبات اللواتي يحملن خلال فترة لعبهن.

ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لوائح اللاعبات في مختلف الدوريات، ومن بين هذه اللوائح، لائحة فيفا عام 2020، والتي بمقتضاها يحق للاعبات الحصول على إجازة أمونة لمدة 14 أسبوعا على الأقل.

ووفقا للائحة المذكورة أعلاه، يحق للاعبات الحصول على ثلثي رواتبهن على الأقل، خلال الـ14 أسبوعا، ولا يحق لأي ناد إنهاء التعاقد مع لاعبو بسبب حملها.

وفي عام 2023، تمت معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي للسيدات، بمبلغ يزيد عن 80 ألف يورو، بسبب حجب راتب لاعبته سارة بيورك جونارسدوتير، لإعلان حملها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمل اللاعبات حمل لاعبات الكرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان