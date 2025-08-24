ماذا يحدث عند حمل لاعبة كرة قدم أثناء اللعب؟.. واقعة مثيرة بفرنسا

كتبت-هند عواد:

ينطلق موسم 2025-2026 من الدوري المصري للسيدات، عصر اليوم الأحد 24 يونيو، ورغم زيادة شعبية الكرة النسائية في القارة السمراء، إلا أن ما زال البعض يسأل عن مصير اللاعبات اللواتي يحملن خلال فترة لعبهن.

ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لوائح اللاعبات في مختلف الدوريات، ومن بين هذه اللوائح، لائحة فيفا عام 2020، والتي بمقتضاها يحق للاعبات الحصول على إجازة أمونة لمدة 14 أسبوعا على الأقل.

ووفقا للائحة المذكورة أعلاه، يحق للاعبات الحصول على ثلثي رواتبهن على الأقل، خلال الـ14 أسبوعا، ولا يحق لأي ناد إنهاء التعاقد مع لاعبو بسبب حملها.

وفي عام 2023، تمت معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي للسيدات، بمبلغ يزيد عن 80 ألف يورو، بسبب حجب راتب لاعبته سارة بيورك جونارسدوتير، لإعلان حملها.