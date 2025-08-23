مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 0
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

توتنهام يضرب سيتي على أرضه بثنائية بمشاركة مرموش

02:19 م السبت 23 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق توتنهام بهدفين نظيفين على مستضيفه مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري عمر مرموش أساسيًا قبل أن يتم استبداله بالدقيقة 54 بزميله جيريمي دوكو.

وتقدم فريق توتنهام بهدف بعد مرور 35 دقيقة سجله اللاعب برينان جونسون ثم أضاف زميله جواو بالينيا الهدف الثاني بالدقيقة 45+2.

وكان مانشستر سيتي قد استهل الموسم بالفوز برباعية نظيفة على يد نظيره وولفرهامبتون، فيما فاز فريق توتنهام بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيرنلي.

ورفع الفوز رصيد فريق توتنهام إلى النقطة 6 في صدارة ؤمقتة لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن تشيلسي الوصيف، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 3 في المركز الخامس.

"مش أقل من الأهلي وبيراميدز".. ميدو يوجه رسائل شكر وتحية لمدرب الزمالك واللاعبين

توفي في حادث أتوبيس.. حسام عرفات يروي موقفا إنسانيا لماجد سامي مع عامل وادي دجلة

عمر مرموش مان سيتي ضد توتنهام موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام مانشستر سيتي مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
