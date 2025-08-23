مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

مرموش أساسيًا بتشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام لأول مرة بالموسم

01:25 م السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ركلة جزاء مرموش المهدرة
  • عرض 5 صورة
    ركلة جزاء مرموش المهدرة
  • عرض 5 صورة
    ركلة جزاء مرموش المهدرة
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توتنهام.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ويلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام عند 02:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الذي أعلنه جوارديولا تواجد النجم المصري عمر مرموش أساسيًا للمرة الأولى بالموسم الجاري بعدما شارك كبديل خلال مباراة وولفرهامبتون في الجولة الأولى.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة توتنهام

ويبدأ مانشستر سيتي مباراة توتنهام بالتشكيل التلي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريان أيت نوري- روبن دياز- جون ستونز- ريكو لويس

خط الوسط: أوسكار بوب- تيجاني ريندرز- نيكو جونزاليس

خط الهجوم: عمر مرموش- إرلينج هالاند ـ ريان شرقي

اقرأ أيضًا:

ثروة مجدي عبد الغني.. تكونت من أربع مجالات بعيدة عن كرة القدم

"ليلة لا تُنسى".. خوان ألفينا يعلق على هدفه الأول مع الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي ضد توتنهام موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان