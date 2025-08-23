كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة توتنهام.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ويلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام عند 02:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الذي أعلنه جوارديولا تواجد النجم المصري عمر مرموش أساسيًا للمرة الأولى بالموسم الجاري بعدما شارك كبديل خلال مباراة وولفرهامبتون في الجولة الأولى.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة توتنهام

ويبدأ مانشستر سيتي مباراة توتنهام بالتشكيل التلي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريان أيت نوري- روبن دياز- جون ستونز- ريكو لويس

خط الوسط: أوسكار بوب- تيجاني ريندرز- نيكو جونزاليس

خط الهجوم: عمر مرموش- إرلينج هالاند ـ ريان شرقي

اقرأ أيضًا:

ثروة مجدي عبد الغني.. تكونت من أربع مجالات بعيدة عن كرة القدم

"ليلة لا تُنسى".. خوان ألفينا يعلق على هدفه الأول مع الزمالك



