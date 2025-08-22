مباريات الأمس
لا يصلح ليكون خاتم زواج.. مفاجأة بخاتم زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

02:15 م الجمعة 22 أغسطس 2025
    جورجينا (1)
    كريستيانو رونالدو يفاجيء جورجينا بـ3 هدايا خيالية (10)
    كريستيانو رونالدو يفاجيء جورجينا بـ3 هدايا خيالية (8)
    كريستيانو رونالدو يفاجيء جورجينا بـ3 هدايا خيالية (7)
    كريستيانو رونالدو يفاجيء جورجينا بـ3 هدايا خيالية (6)
    كريستيانو رونالدو يفاجيء جورجينا بـ3 هدايا خيالية (3)
    كريستيانو رونالدو مهاجم النصر
    رونالدو وجواو فيليكس
كتبت-هند عواد:

كشفت خبيرة مجوهرات إسبانية، مفاجأة بشأن خاتم خطوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الذي أهداه إلى صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيرز.

وكانت جورجينا نشرت صورتها بخاتم كبير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "نعم أوافق في هذه الحياة وإلى الأبد".

وقالت الخبيرة الإسبانية لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "خاتم الخطوبة الذي قدمه رونالدو لجورجينا ضخم وثقيل، هذا النوع من المجوهرات الذي يزن حوالي 40 قيراطا يلائم العقد أكثر من أن يكون في شكل خاتم".

واختتمت: "هو غير مريح ويقيد حركة الأصابع الإطار يبدو مثاليا، لكن الخاتم إجمالا به عيوب وهو لا يرمز إلى الالتزام بالحب، ولا يصلح ليكون خاتم زواج، إذ لا يفي بمعايير خاتم الخطوبة".

