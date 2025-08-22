لا يصلح ليكون خاتم زواج.. مفاجأة بخاتم زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

كتبت-هند عواد:

كشفت خبيرة مجوهرات إسبانية، مفاجأة بشأن خاتم خطوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الذي أهداه إلى صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيرز.

وكانت جورجينا نشرت صورتها بخاتم كبير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "نعم أوافق في هذه الحياة وإلى الأبد".

وقالت الخبيرة الإسبانية لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "خاتم الخطوبة الذي قدمه رونالدو لجورجينا ضخم وثقيل، هذا النوع من المجوهرات الذي يزن حوالي 40 قيراطا يلائم العقد أكثر من أن يكون في شكل خاتم".

واختتمت: "هو غير مريح ويقيد حركة الأصابع الإطار يبدو مثاليا، لكن الخاتم إجمالا به عيوب وهو لا يرمز إلى الالتزام بالحب، ولا يصلح ليكون خاتم زواج، إذ لا يفي بمعايير خاتم الخطوبة".

اقرأ أيضًا:

تقيأ دما وترك لي أربعة أطفال.. زوجة رزاق أوموتويوسي تكشف لمصراوي الأيام الأخيرة في حياته

زوجة رزاق أوموتويوسي لمصراوي: "كان له أموال لدى الزمالك.. وأنفقت عليه لسنوات"