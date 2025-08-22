"أقسم أنني سأفعل ذلك".. كيف تحقق وعد إيبيريشي إيزي قبل 10 سنوات؟

اقترب إيبيريشي إيزي نجم كريستال بالاس من الانضمام إلى أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحال إتمام هذا الانتقال سيحقق اللاعب الإنجليزي حلمه باللعب للفريق الأول لنادي طفولته أرسنال.

وقبل 10 سنوات أقسم إيزي بتحقيق حلمه في المستقبل، حيث كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أقسم أنني سأفعل ذلك وعندما أفعل ذلك، سوف يعرضون هذه التغريدة".

حينها كان إيزي يبلغ من العمر 17 عاما، بعد أن استغنى عنه نادي أرسنال في سن الـ13 من عمره.

استغرق الأمر 14 عامًا لتحقيق حلمه، حيث كان الإنجليزي على وشك الانتقال إلى توتنهام قبل تكثيف أرسنال المفاوضات بعد إصابة كاي هافرتز في الركبة بمباراة مانشستر يونايتد الماضية.

ولم يُخفِ إيزي استمرار انتمائه للنادي الذي سمح له بالانضمام إلى أكاديميته في سن الثالثة عشرة، حتى وإن استغرقت ندوب الرفض وقتًا طويلًا للشفاء.

وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر مايو: "كانت من أصعب المعارك التي خضتها، بسبب ما كان يعنيه لي أرسنال آنذاك، انهمرت الدموع من عيني".

كما تم رفضه من قبل فولهام وريدينج وميلوول قبل أن يقنع كوينز بارك رينجرز أخيرًا بمنحه فرصة في عام 2016.

كُوفئ النادي بتألق إيزي مع الفريق الأول تحت إشراف كريس رامسي وليس فرديناند، مهاجم توتنهام السابق الذي كان مديرًا للكرة في كوينز بارك رينجرز عندما دفع بالاس 19.5 مليون جنيه إسترليني لضمه في أغسطس 2020، مع إضافة شرط بيع بنسبة 15% من أي ربح.

لذلك سيضمن هذا حصول كوينز بارك رينجرز على حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني من انتقاله إلى أرسنال.