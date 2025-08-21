مباريات الأمس
غياب ميسي للإصابة.. وإنتر ميامي يواصل مشواره في كأس الدوريات

08:55 ص الخميس 21 أغسطس 2025
    لقطات من مباراة إنتر ميامي اليوم (4)
    لقطات من مباراة إنتر ميامي اليوم (5)
    لقطات من مباراة إنتر ميامي اليوم (6)
    لقطات من مباراة إنتر ميامي اليوم (3)
    لقطات من مباراة إنتر ميامي اليوم (2)
القاهرة - مصراوي

حقق فريق إنتر ميامي فوزا ثمينا على نظيره تيجريس المكسيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم 21 أغسطس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الدوريات.

وسجل هدفي إنتر ميامي النجم الأوروجوياني لويس سواريز، حيث أحرز الهدف الأول والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 23 و 89. بينما جاء هدف تيجريس الوحيد عن طريق اللاعب أنخيل كوريا في الدقيقة 67.

وبهذا الانتصار، تأهل إنتر ميامي إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه فريق أورلاندو سيتي في مباراة مرتقبة.

وشهدت المباراة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة، وهو ما كان متوقعا بعد خروجه متأثرا من المباراة السابقة أمام لوس أنجلوس، حيث بدت عليه علامات الانزعاج بعد نهاية اللقاء.

وتعود أولى علامات الإصابة إلى مباراة إنتر ميامي ضد نيكاكسا في كأس الدوريات، عندما شعر ميسي بآلام في أوتار الركبة واضطر لمغادرة الملعب مبكرا، ورغم إعلان النادي في ذلك الوقت أن الإصابة "طفيفة."

