كتب - يوسف محمد:

ظهر النجم المصري سام مرسي بقميص فريق الكويت الكويتي للمرة الأول، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خلال مباراة الفريق الودية أمام سلافيا براج التشيكي اليوم.

وعلى الرغم من أن مرسي، انضم إلى الكويت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أنه ظهر خلال مباراة فريقه أمام سبارتا براج التشيكي وهو مرتديا شارة قيادة فريقه.

وكان صاحب الـ 33 عاما انتقل إلى فريق الكويت الكويتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق إبسويتش تاون الإنجليزي.

كما شهدت مباراة الكويت الكويتي وسلافيا براج التشيكي اليوم، مشاركة اللاعب المصري الآخر بصفوف فريق الكويت، هو اللاعب عمر عبد الفتاح "عموري" والذي سجل هدف في فوز فريقه.

وانتهت مباراة الكويت الكويتي وسلافيا براج التشيكي، بفوز الفريق الكويتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء.

والجدير بالذكر أن فريق الكويت، يستعد لانطلاق منافسات الموسم الجديد لبطولة الدوري الكويتي موسم 2025-2026، المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل.

