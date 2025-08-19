صلاح بينهم.. أفضل تشكيل في الدوري الإنجليزي 2024/25

كتب - محمد القرش:

شهد التشكيل الأفضل للدوري الإنجليزي عن موسم 2024/25، تواجد المصري محمد صلاح في خط الهجوم بجانب كريس وود وألكسندر إيزاك.

وجاء اختيار التشكيل الأفضل على هامش حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين PFA.

أفضل تشكيل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ماتس سيلز.

خط الدفاع: فان دايك - كيركيز - ويليام ساليبا - جابرييل.

خط الوسط: ديكلان رايس - جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح - كريس وود - ألكسندر إيزاك.