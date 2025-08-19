مباريات الأمس
وصول محمد صلاح حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين (فيديو)

09:37 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم

كتب - محمد القرش:

وصل محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين PFA لموسم 2024/25.

وتقام مراسم جوائز رابطة اللاعبين المحترفين PFA، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس في مدينة مانشستر.

وحال فاز المصري بالجائزة، ستصبح المرة الثالثة التي يحصد فيها المصري جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين.

وسيتخطى صلاح أساطير الدوري الإنجليزي الذين حصدوا الجائزة مرتين (آلان شيرار، تيري هنري، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين).

