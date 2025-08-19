مدرب الاتحاد يكشف سبب الخسارة أمام النصر في السوبر السعودي
كتب - محمد القرش:
كشف لوران بلان مدرب الاتحاد سبب الخسارة أمام النصر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وقال لوران في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المستوى الذي ظهرنا به طبيعي بسبب بداية الموسم، لكن لم نكن جيدين حيث لم نستفد من زيادتنا العددية".
وأضاف: "عانينا من العديد من الإصابات في مباراة النصر، وواجهنا مشاكل هجومية تسببت في خسارتنا اليوم".
وأوضح: "أجلت تبديلات الفريق بسبب استمتاع بيرجوين وبنزيما بالنزعة الهجومية والخبرة، وحاولت إدخال عناصر هجومية أخرى من أجل العودة".
واختتم: "لم نكن موفقين هجوميا اليوم، ودليل على ذلك أن الخط الهجومي للاتحاد أحرز 47 هدفا الموسم الماضي".
وتأهل فريق النصر للمباراة النهائية، منتظرا الفائز من الأهلي والقادسية بمباراة نصف النهائي.
فيديو قد يعجبك: