مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

87 54
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

2 1
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

0 1
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

مدرب الاتحاد يكشف سبب الخسارة أمام النصر في السوبر السعودي

07:13 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

النصر والاتحاد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف لوران بلان مدرب الاتحاد سبب الخسارة أمام النصر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال لوران في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المستوى الذي ظهرنا به طبيعي بسبب بداية الموسم، لكن لم نكن جيدين حيث لم نستفد من زيادتنا العددية".

وأضاف: "عانينا من العديد من الإصابات في مباراة النصر، وواجهنا مشاكل هجومية تسببت في خسارتنا اليوم".

وأوضح: "أجلت تبديلات الفريق بسبب استمتاع بيرجوين وبنزيما بالنزعة الهجومية والخبرة، وحاولت إدخال عناصر هجومية أخرى من أجل العودة".

واختتم: "لم نكن موفقين هجوميا اليوم، ودليل على ذلك أن الخط الهجومي للاتحاد أحرز 47 هدفا الموسم الماضي".

وتأهل فريق النصر للمباراة النهائية، منتظرا الفائز من الأهلي والقادسية بمباراة نصف النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد والنصر ماتش النصر مباراه النصر نادي الاتحاد النصر و الاتحاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصرع والد الشناوي في حادث بطريق الواحات.. ومصدر يكشف التقاصيل