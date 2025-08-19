مدرب الاتحاد يكشف سبب الخسارة أمام النصر في السوبر السعودي

كتب - محمد القرش:

كشف لوران بلان مدرب الاتحاد سبب الخسارة أمام النصر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال لوران في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المستوى الذي ظهرنا به طبيعي بسبب بداية الموسم، لكن لم نكن جيدين حيث لم نستفد من زيادتنا العددية".

وأضاف: "عانينا من العديد من الإصابات في مباراة النصر، وواجهنا مشاكل هجومية تسببت في خسارتنا اليوم".

وأوضح: "أجلت تبديلات الفريق بسبب استمتاع بيرجوين وبنزيما بالنزعة الهجومية والخبرة، وحاولت إدخال عناصر هجومية أخرى من أجل العودة".

واختتم: "لم نكن موفقين هجوميا اليوم، ودليل على ذلك أن الخط الهجومي للاتحاد أحرز 47 هدفا الموسم الماضي".

وتأهل فريق النصر للمباراة النهائية، منتظرا الفائز من الأهلي والقادسية بمباراة نصف النهائي.