تقارير غانية تعلن وفاة لاعب الزمالك السابق

03:52 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    رزاق أوموتويوسي
    رزاق أوموتويوسي
    رزاق أوموتويوسي
    رزاق أوموتويوسي
أفادت تقارير صحفية غانية بوفاة المحترف البنيني السابق بصفوف الزمالك رزاق أوموتويوسي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 38 عامًا.

المهاجم البنيني الدولي قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2011/12 قادمًا من صفوف سيريانسكا السويدي قبل أن يرحل بعد عامان لصفوف.

وشارك اللاعب بقميص الزمالك حسبما أوردت منصة ترانسفير ماركت بـ 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

موقع "ghanasoccernet" الغاني لم يذكر خلال تقريره سبب الوفاة أو أي تفاصيل أخرى.

وخاض اللاعب الذي وُلد في نيجيريا وفضل تمثيل منتخب بنين 44 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفًا.

رزاق أوموتويوسي وفاة رزاق أوموتويوسي وفاة لاعب الزمالك الزمالك
