تقارير غانية تعلن وفاة لاعب الزمالك السابق

أفادت تقارير صحفية غانية بوفاة المحترف البنيني السابق بصفوف الزمالك رزاق أوموتويوسي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 38 عامًا.

المهاجم البنيني الدولي قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2011/12 قادمًا من صفوف سيريانسكا السويدي قبل أن يرحل بعد عامان لصفوف.

وشارك اللاعب بقميص الزمالك حسبما أوردت منصة ترانسفير ماركت بـ 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

موقع "ghanasoccernet" الغاني لم يذكر خلال تقريره سبب الوفاة أو أي تفاصيل أخرى.

وخاض اللاعب الذي وُلد في نيجيريا وفضل تمثيل منتخب بنين 44 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفًا.

اقرأ أيضًا:

أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"تعرض لإصابة بعد مباراتين".. الصفاقسي يصدر بياناً بشأن علي معلول



