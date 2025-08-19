مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

2 1
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

"ماني سجل وطُرد خلال 15 دقيقة".. النصر يُقصي الاتحاد من السوبر السعودي

02:22 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    النصر والاتحاد
  • عرض 4 صورة
    النصر والاتحاد
  • عرض 4 صورة
    النصر والاتحاد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق النصر بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقدم فريق النصر بهدف بعد مرور 10 دقائق سجله اللاعب ساديو ماني قبل أن يتعادل ستيفين بيرجوين سريعًا لنادي الاتحاد بالدقيقة 16.

وشهدت الدقيقة 25 طرد لاعب النصر ساديو ماني بسبب تدخل مباشر مع حارس مرمى نادي الاتحاد.

وأضاف الوافد الجديد على صفوف النصر بالانتقالات الصيفية جواو فيليكس الهدف الثاني لفريق النصر بعدما انفرد مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالكرة وفضّل تمريرها له عن التسديد لتؤكد تقنية الفيديو بعد ذلك صحة الهدف.

ويلتقي فريق النصر بالنهائي بالفائز من مباراة الأهلي ونظيره القادسية التي ستقام عند الثالثة عصر يوم غد الأربعاء.

اقرأ أيضًا:
أول تعليق من إمام عاشور على عودته للتدريبات الجماعية للأهلي

"حد يقدر يحط طوبة من غير ترخيص؟".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على سحب الأرض

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النصر ضد الاتحاد النصر والاتحاد النصر السعودي الاتحاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك للتنديد بالاعتداء على سفارة مصر في لاهاي - صور وفيديو
أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي