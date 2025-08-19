متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق النصر بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقدم فريق النصر بهدف بعد مرور 10 دقائق سجله اللاعب ساديو ماني قبل أن يتعادل ستيفين بيرجوين سريعًا لنادي الاتحاد بالدقيقة 16.

وشهدت الدقيقة 25 طرد لاعب النصر ساديو ماني بسبب تدخل مباشر مع حارس مرمى نادي الاتحاد.

وأضاف الوافد الجديد على صفوف النصر بالانتقالات الصيفية جواو فيليكس الهدف الثاني لفريق النصر بعدما انفرد مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالكرة وفضّل تمريرها له عن التسديد لتؤكد تقنية الفيديو بعد ذلك صحة الهدف.

ويلتقي فريق النصر بالنهائي بالفائز من مباراة الأهلي ونظيره القادسية التي ستقام عند الثالثة عصر يوم غد الأربعاء.

