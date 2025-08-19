شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تعليق فيريرا على رحيل زيزو للأهلي والكشف عن 3 معلومات من اتفاق كريستيانو رونالدو وجورجينا بخصوص حالة الطلاق وظهور نجم الأهلي إمام عاشور مع نجله.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

4 صور لزوجة محمد عواد خلال في ظهورها الأول عبر إذاعة الزمالك

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

"6 شقيقات وتربطه علاقة بالقذافي".. 20 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة مرتضى منصور

يعد مرتضى منصور أحد أبرز الشخصيات وأشهرها في المجتمع المصري بشكل عام، ليس داخل الوسط الرياضي المصري فقط، خاصة لتوليه العديد من المناصب السياسية والرياضية في مصر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"سري".. أبرز 3 معلومات عن اتفاق كريستيانو رونالدو وجورجينا بخصوص حالة الطلاق

نشرت مجلة "تي في جيا" البرتغالية تقريرا عن بعض البنود التي اتفقا عليها رونالدو مع جورجينا تخص حالة طلاقهما أو انفصالهما، للاطلاع على 3 منها.. اضغط هنا

من أمهر لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية؟.. حازم إمام يجيب "رضا عبد العال أحرف من أبوتريكة"

حل الكابتن حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضيفا على الإعلامي محمد المحمودي في برنامج "هاتريك" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، حيث دار الحوار حول هوية اللاعب الأمهر في تاريخ الكرة المصرية، للاطلاع على رأيه.. اضغط هنا

"على أغنية أحمد مكي".. 3 صور لإمام عاشور مع نجله

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من الصور رفقة نجله فهد، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

تعليق فيريرا على سبب انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي.. ماذا قال؟

كشف جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن رأيه في انتقال أحمد السيد "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورت"، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

25 صورة لنجوم كرة القدم قبل وبعد زراعة الشعر

لم يعد لاعبي كرة القدم مجرد نجوم يقتصر ظهورهم على أرضية الملعب فقط، بل أن الكثير منهم أصبحوا واجهة دعائية وإعلانية للكثير من الشركات الكبرى في العالم، لذلك فأن الاهتمام بمظهرهم العام والخارجي يمثل أهمية كبيرة، للاطلاع على الصورة.. اضغط هنا

"سقط على الأرض".. نجم ريال مدريد يتعرض لموقف محرج داخل منزله (فيديو)

تعرض النجم الأورجوياني فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد لموقف طريف داخل منزله، خلال محاولته لعب كرة القدم مع نجله، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

"أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية

حرصت صانعة المحتوى المغربية حنان الزوجة الثانية لنجم نادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، على مشاركة متابعيها مجموعة من الصور لها رفقة زوجها، خلال تواجدهما معا، للاطلاع على الصور.. اضغط هنا

20 صورة لزوجات نجوم الأهلي والزمالك في المصيف

نشر عدد من زوجات لاعبي الأهلي والزمالك صورا عبر حساباتهم على "إنستجرام"، ظهر فيها زوجات اللاعبين أثناء قضاء عطلتهم الصيفية في أحد المصايف، وسط أجواء من الراحة والمرح، لمشاهدتها.. اضغط هنا