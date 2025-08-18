مباريات الأمس
الفلسطيني سليم بركة يدافع عن وسام أبو علي بعد رحيله عن الأهلي

11:14 م الإثنين 18 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

دافع الفلسطيني سليم بركة لاعب نادي العربي الإماراتي، عن مواطنه وسام أبو على بعد رحيله عن الأهلي

وقال سليم في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الدوري المصري من أقوى ثلاث دوريات في القارة السمراء".

وأضاف: "يمتلك الدوري المصري لاعبين على مستوى عالمي وفرق قوية جدا مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والبنك الأهلي".

وعن انتشار اللاعبين الفلسطينيين في الدوري المصري، واصل: "شاهدت العديد من اللاعبين الفلسطينيين ينضمون للأندية المصرية خلال الفترة الماضية مما يزيد من مستواهم، لذلك أشكر القائمين على الاتحاد المصري الذين اعطونا تلك الفرصة الكبيرة".

وأوضح: "وسام أبو علي لاعب ممتاز جدا وهداف من طراز عالمي، وبالتأكيد مكسب للمنتخب الفلسطيني".

واختتم الفلسطيني: "من حق وسام الرحيل عن الأهلي والانضمام إلى كولومبوس، فهو بتأكيد يريد خوض تجربة جديدة في مسيرته".

سليم بركة الفلسطيني سليم بركة النادي الأهلي وسام أبو علي الدوري الأمريكي
