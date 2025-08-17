مباريات الأمس
منتخب ألمانيا يتوج بلقب مونديال الشباب لكرة اليد بعد الفوز على إسبانيا في النهائي

11:32 م الأحد 17 أغسطس 2025
    تتويج ألمانيا بمونديال الشباب لكرة اليد
    تتويج ألمانيا بمونديال الشباب لكرة اليد
    تتويج ألمانيا بمونديال الشباب لكرة اليد
    تتويج ألمانيا بمونديال الشباب لكرة اليد
كتب - يوسف محمد:

توج منتخب ألمانيا للشباب بلقب بطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عاما في مصر، بعد الفوز على حساب المنتخب الإسباني في المباراة التي أقيمت، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ونجح المنتخب الألماني في حصد لقب بطولة العالم للشباب تحت 19 عاما للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إسبانيا، بنتيجة 41-40 في المباراة النهائية بفضل رميات الـ 7 أمتار.

وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بنتيجة التعادل 36 -36، قبل أن تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح "رميات الـ 7 أمتار" والتي ابتسمت للمكينات الألمانية.

وتمكن المنتخب الألماني من التفوق في ركلات الجزاء "رميات الـ 7 أمتار"، بنتيجة 5-4 ليتوج باللقب بعد الفوز بنتيجة 41-40 في النهاية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتوج فيها منتخب ألمانيا للشباب بلقب البطولة، فيما فقد منتخب إسبانيا فرصة الحفاظ على لقبه، الذي توج به في النسخة الماضية.

