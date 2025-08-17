مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

نيجيريا

101 92
19:30

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 1
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

2 1
20:30

اشبيلية

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على اليونايتد

09:10 م الأحد 17 أغسطس 2025

الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فاز أرسنال على مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أرسنال أول 3 نقاط بالدوري الممتاز ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب، بينما احتل اليونايتد المركز الـ15 دون نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي - 3 نقاط

2- سندرلاند - 3 نقاط

3- توتنهام - 3 نقاط

4- ليفربول - 3 نقاط

5- نوتينجهام فورست - 3 نقاط

6- أرسنال - 3 نقاط

7- برايتون - نقطة

8- فولهام - نقطة

9- أستون فيلا - نقطة

10- تشيلسي - نقطة

11- كريستال بالاس - نقطة

12- نيوكاسل يونايتد - نقطة

13- إيفرتون - دون نقاط

14- ليدز يونايتد - دون نقاط

15- مانشستر يونايتد - دون نقاط

16- بورنموث - دون نقاط

17- برينتفورد - دون نقاط

18- بيرنلي - دون نقاط

19- وست هام - دون نقاط

20- ولفرهامبتون - دون نقاط

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من الدوري الإنجليزي بسبب إلغاء هدف كريستال ضد تشيلسي

لماذا أُلغي هدف إيزي أمام تشيلسي؟.. لائحة الدوري الإنجليزي تجيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي مان يونايتد ضد آرسنال مباريات الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد أرسنال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان