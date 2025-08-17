جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على اليونايتد

كتب - محمد القرش:

فاز أرسنال على مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أرسنال أول 3 نقاط بالدوري الممتاز ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب، بينما احتل اليونايتد المركز الـ15 دون نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي - 3 نقاط

2- سندرلاند - 3 نقاط

3- توتنهام - 3 نقاط

4- ليفربول - 3 نقاط

5- نوتينجهام فورست - 3 نقاط

6- أرسنال - 3 نقاط

7- برايتون - نقطة

8- فولهام - نقطة

9- أستون فيلا - نقطة

10- تشيلسي - نقطة

11- كريستال بالاس - نقطة

12- نيوكاسل يونايتد - نقطة

13- إيفرتون - دون نقاط

14- ليدز يونايتد - دون نقاط

15- مانشستر يونايتد - دون نقاط

16- بورنموث - دون نقاط

17- برينتفورد - دون نقاط

18- بيرنلي - دون نقاط

19- وست هام - دون نقاط

20- ولفرهامبتون - دون نقاط

