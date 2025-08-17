جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على اليونايتد
كتب - محمد القرش:
فاز أرسنال على مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق أرسنال أول 3 نقاط بالدوري الممتاز ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب، بينما احتل اليونايتد المركز الـ15 دون نقاط.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1- مانشستر سيتي - 3 نقاط
2- سندرلاند - 3 نقاط
3- توتنهام - 3 نقاط
4- ليفربول - 3 نقاط
5- نوتينجهام فورست - 3 نقاط
6- أرسنال - 3 نقاط
7- برايتون - نقطة
8- فولهام - نقطة
9- أستون فيلا - نقطة
10- تشيلسي - نقطة
11- كريستال بالاس - نقطة
12- نيوكاسل يونايتد - نقطة
13- إيفرتون - دون نقاط
14- ليدز يونايتد - دون نقاط
15- مانشستر يونايتد - دون نقاط
16- بورنموث - دون نقاط
17- برينتفورد - دون نقاط
18- بيرنلي - دون نقاط
19- وست هام - دون نقاط
20- ولفرهامبتون - دون نقاط
اقرأ أيضًا:
بيان عاجل من الدوري الإنجليزي بسبب إلغاء هدف كريستال ضد تشيلسي
لماذا أُلغي هدف إيزي أمام تشيلسي؟.. لائحة الدوري الإنجليزي تجيب
فيديو قد يعجبك: