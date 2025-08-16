ارتبط اسمه بالزمالك.. لاعب الأهلي ينتقل إلى الدوري الفيتنامي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي سيب سان نام دين الفيتنامي، التعاقد مع الجنوب أفريقيا بيرسي تاو لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع قطر القطري.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيب سان نام دين على موقع "فيسبوك": "مرحبًا بـ"النجم الجنوب إفريقي" بيرسي موزي تاو في صفوف نادي سيب سان نام دين، يشرّف النادي أن يقدّم لاعبه الجديد بيرسي موزي تاو، النجم القادم من منتخب جنوب إفريقيا".

ورحل بيرسي تاو عن صفوف الأهلي، في يناير الماضي 2025، بعد 4 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن بيرسي تاو ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن الأبيض أنهى فترة التعاقدات بضم آخر لاعب أجنبي لقائمته وهو البرازيلي خوان ألفينا.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. بكاء محمد صلاح.. وتحرك الأهلي ضد حكم فاركو

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة