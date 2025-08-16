القاهرة - مصراوي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

وكان ليفربول قد حقق فوزا مثيرا على فريق بورنموث بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من البريميرليج.

وبهذا الانتصار، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 3 نقاط، كونه أول فريق يخوض مباراة في الجولة الافتتاحية، قبل استكمال باقي مباريات الجولة.