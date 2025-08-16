مباريات الأمس
موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي بعد فوزه على بورنموث

07:23 ص السبت 16 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

وكان ليفربول قد حقق فوزا مثيرا على فريق بورنموث بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من البريميرليج.

وبهذا الانتصار، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 3 نقاط، كونه أول فريق يخوض مباراة في الجولة الافتتاحية، قبل استكمال باقي مباريات الجولة.

موعد مباراة ليفربول القادمة ليفربول نتيجة مباراة ليفربول ليفربول الأن ليفربول مباشر مباراة ليفربول
