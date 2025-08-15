كتب - محمد القرش:

روى أليكسيس ماك أليستر كواليس مباراة الأرجنتين والسعودية في دور مجموعات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال ماك أليستر في تصريحات عبر شبكة "The players tribune": "توقعنا تسجيل 15 هدفا في مرمى السعودية بعدما شاهدنا مقاطع المباريات الخاصة بهم".

وأضاف: "لكن لعب المنتخب السعودي بشكل مثالي مع دفاع محكم جدا حتى الدقائق الأخيرة، مما مكنهم من الفوز في المباراة".

وفي موقف آخر خلال المباراة، أوضح أليكسس: "عندما كنا متأخرين أمام السعودية، ونظر سكالوني إلى اللاعبين الذين يجرون عمليات الإحماء، لإجراء التبديلات".

وأوضح: "نظر سكالوني إلينا ونادى لأعتقد إنني المقصود، قبل أن يقول (لا ليس أنت، الذي خلفك)".

ويروي لاعب ليفربول أن هذا الموقف سبب له إحراجا، بسبب تواجد عائلته خلف مقاعد البدلاء مباشرة، وقد شاهدوا الموقف.