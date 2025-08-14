كتب - يوسف محمد:

أشاد الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالحضور الجماهير في مباراة منتخب مصر للشباب أمام منتخب إسبانيا، في ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن مباراة ربع نهائي مونديال اليد تحت 19 عاما بين مصر وإسبانيا، سجلت حضورًا جماهيريا قياسيًا 22.150 متفرج، وهو أعلى عدد حضور جماهيري في تاريخ مونديال الشباب لكرة اليد.

وكان منتخب مصر لكرة اليد، تلقى الهزيمة أمام نظيره المنتخب الإسباني، بنتيجة 31-29 ليودع بطولة كأس العالم للشباب، من الدور ربع النهائي.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عاما في مصر، خلال الفترة من 6 أغسطس الجاري حتى يوم 17 من الشهر ذاته.

ويذكر أن منتخب إسبانيا للشباب، تمكن من الصعود إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد ويستعد لملاقاة نظيره منتخب السويد في الدور المقبل.

