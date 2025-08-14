مباريات الأمس
إعلان

كريم هنداوي يدعم لاعبي منتخب مصر للشباب في مباراة إسبانيا من داخل الملعب

10:30 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

حرص كريم هنداوي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة اليد، على دعم لاعبي منتخب مصر للشباب في مباراة إسبانيا بربع نهائي بطولة كأس العالم لليد، المقامة في مصر.

وظهر هنداوي داخل الصالة المغطاة لاستاد القاهرة، هو يقف بجانب المنظمين وتظهر عليه علامات القلق والتوتر بشكل كبير خلال مجريات المباراة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد، خلال الفترة من 6 أغسطس الجاري حتى يوم 17 من الشهر ذاته.

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة اليوم أمام نظيره منتخب إسبانيا، في الدور ربع النهائي من البطولة، بنتيجة 31-29 ليودع شباب الفراعنة البطولة بهذه النتيجة.

وفي المقابل ضمن منتخب إسبانيا للشباب الصعود إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، وسيلاقي منتخب السويد.

كريم هنداوي يدعم لاعبي منتخب مصر للشباب مباراة مصر وإسبانيا منتخب مصر للشباب ربع نهائي بطولة كأس العالم لليد
