كتب - محمد القرش:

حرص كريم هنداوي حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة اليد، على دعم لاعبي منتخب مصر للشباب في مباراة إسبانيا بربع نهائي بطولة كأس العالم لليد، المقامة في مصر.

وظهر هنداوي داخل الصالة المغطاة لاستاد القاهرة، هو يقف بجانب المنظمين وتظهر عليه علامات القلق والتوتر بشكل كبير خلال مجريات المباراة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد، خلال الفترة من 6 أغسطس الجاري حتى يوم 17 من الشهر ذاته.

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة اليوم أمام نظيره منتخب إسبانيا، في الدور ربع النهائي من البطولة، بنتيجة 31-29 ليودع شباب الفراعنة البطولة بهذه النتيجة.

وفي المقابل ضمن منتخب إسبانيا للشباب الصعود إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، وسيلاقي منتخب السويد.

أقرأ أيضًا:

"بوشاح والإشارة إلى الساعة".. 9 صور من استقبال كولومبوس كرو لـ وسام أبو على

الأهلي يعلن إصابة لاعبه وغيابه عن مواجهة فاركو رسميا