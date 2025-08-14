مباريات الأمس
"بعد هذه البطولة".. موعد زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا

07:12 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، للزواج من خطيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز بعد قصة حب استمرت نحو تسع سنوات، أسفرت عن 3 أبناء.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن الحفل سيقام عقب نهاية كأس العالم 2026، كما كشف مصدر مقرب من الثنائي أن رونالدو يخطط لحفلاً ضخماً مع تحضيرات خاصة وضيوف من مختلف أنحاء العالم.

وكان رونالدو أعلن خطبته مؤخراً، مقدماً لخطيبته خاتم ألماس بقيمة 3.7 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب مجموعة هدايا فاخرة تجاوزت قيمتها ربع مليون جنيه إسترليني.

