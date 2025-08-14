لأول مرة في تاريخه.. باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الأوروبي

القاهرة – مصراوي

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن نهائي بطولة كأس السوبر لموسم 2025.

وجاءت المباراة حافلة بالإثارة والندية، حيث افتتح توتنهام التسجيل عن طريق ميكي فان دي فين في الدقيقة 39، ثم أضاف كريستيان روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 48.

باريس سان جيرمان عاد بقوة في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق عبر لي كانج إن في الدقيقة 85، قبل أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع (4+90) عن طريق جونتشالو راموس.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لبطل فرنسا بنتيجة 4-3.

وبهذا التتويج، يحقق باريس سان جيرمان أول ألقابه في كأس السوبر الأوروبي، مضيفًا إنجازًا تاريخيا إلى خزائنه.