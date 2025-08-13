مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

يتساوى مع برشلونة وبايرن.. باريس سان جيرمان يقترب من إنجاز تاريخي

01:31 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
    مباراه باريس سان جيرمان ضد تشيلسي (1)
    مباراه باريس سان جيرمان ضد تشيلسي (3)
    مباراه باريس سان جيرمان ضد تشيلسي (2)
    عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان
كتبت-هند عواد:

يقترب باريس سان جيرمان من إنجاز تاريخي، ليتساوي مع الموسمين التاريخيين للثنائي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وحقق باريس سان جيرمان 4 ألقاب خلال عام 2025، وينافس على لقب خامس مساء اليوم، عندما يواجه توتنهام في نهائي السوبر الأوروبي.

وفي حالة فوز باريس سان جيرمان بالسوبر الأوروبي، يمتلك فرصة لتحقيق السداسية، إذ أنه ما زال ينافس على بطولة كأس القارات للأندية "كأس إنتركونتيننتال للأندية"، ويخوض فريق لويس إنريكي النهائي بيراميدز أو أوكلاند أو أهلي جدة أو كروز أزول أو بطل كوبا ليبرتادوريس.

وإذا حقق باريس سان جيرمان اللقبين المتبقيين، سيتساوى مع برشلونة الذي فاز بالسداسية عام 2009 مع بيب جوارديولا، بايرن ميونخ الذي حقق نفس الإنجاز عام 2020 مع هانز فليك.

"6 أشقاء وشايل ذنب أحدهم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باريس سان جيرمان نهائي السوبر الأوروبي باريس سان جيرمان وتوتنهام
