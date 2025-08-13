يتساوى مع برشلونة وبايرن.. باريس سان جيرمان يقترب من إنجاز تاريخي

كتبت-هند عواد:

يقترب باريس سان جيرمان من إنجاز تاريخي، ليتساوي مع الموسمين التاريخيين للثنائي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وحقق باريس سان جيرمان 4 ألقاب خلال عام 2025، وينافس على لقب خامس مساء اليوم، عندما يواجه توتنهام في نهائي السوبر الأوروبي.

وفي حالة فوز باريس سان جيرمان بالسوبر الأوروبي، يمتلك فرصة لتحقيق السداسية، إذ أنه ما زال ينافس على بطولة كأس القارات للأندية "كأس إنتركونتيننتال للأندية"، ويخوض فريق لويس إنريكي النهائي بيراميدز أو أوكلاند أو أهلي جدة أو كروز أزول أو بطل كوبا ليبرتادوريس.

وإذا حقق باريس سان جيرمان اللقبين المتبقيين، سيتساوى مع برشلونة الذي فاز بالسداسية عام 2009 مع بيب جوارديولا، بايرن ميونخ الذي حقق نفس الإنجاز عام 2020 مع هانز فليك.

