شاهد ركلة ترجيح محمد صلاح المهدرة في نهائية الدرع الخيرية

07:45 م الأحد 10 أغسطس 2025

محمد صلاح

حصد كريستال بالاس بطولة الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 2-2.

وأهدر محمد صلاح ركلة الجزاء الأولى لفريق ليفربول، حيث سددها بعيدا عن مرمى الحارس الإنجليزي دين هندرسون، قبل أن يهدر ماك أليستر وهارفي إيليون أيضًا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها كريستال بالاس بطولة الدرع الخيرية، حيث لم يسبق له أن حصد سوى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.

