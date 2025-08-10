كتب- محمد عبدالهادي:

خرجت في الفترة الأخيرة، العديد من الفتيات الشهيرات في عالم الفن والرياضة والإعلام كشفن تفاصيل محاولات إغراء وتحركات غير مرغوبة من قبل بعض نجوم كرة القدم.

وتنوعت هذه الحوادث بين رسائل خاصة ومكالمات، لتمتد إلى عروض المواعدة، ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية والرياضية.

وفيما يلي أبرز الحالات التي تم الكشف عنها:

1- الممثلة الأمريكية سيدني سويني كشفت عن تلقيها رسائل خاصة من عدة لاعبين ينتمون لأندية ليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال، حيث عرضوا عليها مواعدتهم بعد انفصالها عن خطيبها جوناثان دافينو.

الصحف البريطانية لم تكشف عن هوية هؤلاء اللاعبين، لكن أكدت أن بينهم نجوم من نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي السابق.

2- عارضة الأزياء الألبانية ميليسا، المشهورة بدعمها لفريق ريال مدريد، شاركت مقاطع فيديو عبر حساباتها أظهرت تلقيها رسائل من عدة نجوم، منهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي، والبرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان.

كيسي ولانسكي، التي اشتهرت بعد اقتحامها أرضية ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام شبه عارية، أكدت تلقيها رسائل خاصة من بعض نجوم ليفربول تضمنت عبارات غزل ومضامين حميمية، لكنها امتنعت عن الكشف عن أسماء هؤلاء اللاعبين.

عارضة الأزياء كلوديا بافيل صرحت بتلقيها رسائل من الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس، نجم ريال مدريد السابق، يعبر فيها عن رغبته في أن يصبح أبًا مرة أخرى، إلا أن كاسياس نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع.

إيفانا كنول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، التي جذبت الأنظار خلال كأس العالم 2022 بسبب حضورها اللافت وتشجيعها للمنتخب الكرواتي، أكدت تلقيها رسائل من عدة لاعبين شاركوا في البطولة، بعضهم عبر عن إعجابه بها، بينما قدم آخرون اعتذارات عن خسارة فرقهم، ومن بين المرسلين نجم بارز في المنتخب البلجيكي.