"محمد صلاح سيعادل رقم النني".. 10 معلومات عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس الليلة

10:44 ص الأحد 10 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء االيوم الأحد، نحو ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزي لندن، حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب بين فريقي ليفربول وكريستال بالاس، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات نهائي بطولة درع الاتحاد الإنجليزي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أبرز المعلومات عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس كالتالي:

- تنطلق صافرة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ليفربول يخوض البطولة بصفته بطل لقب الدوري الإنجليزي، بينما حقق كريستال بالاس بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

- فريق مانشستر يونايتد هو أكثر الفرق فوزا ببطولة الدرع الخيرية برصيد 21 لقبا.

- ليفربول يحتل المركز الثالث في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة درع الاتحاد بـ16 مرة.

- لعب محمد صلاح ضد كريستال بالاس 16 مباراة منذ انتقاله من روما الى ليفربول موسم 2017-2018، حيث ساهم محمد صلاح في 14 مساهمة تهديفية، حيث أحرز 9 أهداف وصنع 5 أهداف.

- تعد أول مباراة لمحمد صلاح، أمام كريستال بالاس يوم 29 مارس 2014، وهو بقميص تشيلسي، حيث خسر بهدف نظيف على ملعب سيلهرست بارك.

- تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر قناة beIN Sports 1HD.

- سبق وأن التقى الفريقان في 63 مواجهة رسمية، فاز ليفربول في 35 مباراة، مقابل 15 انتصاراً لكريستال بالاس، فيما انتهت 13 مواجهة بالتعادل.

- سجل "الريدز" 127 هدفاً في شباك منافسه، بينما أحرز كريستال بالاس 60 هدفاً.

- في حال تتويج ليفربول باللقب، سيعادل محمد صلاح مواطنه محمد النني، الذي حقق لقبين للبطولة، رفقة آرسنال، عامي 2017 و2020.

ليفربول محمد صلاح كأس الدرع الخيرية كريستال بالاس مباراة ليفربول وكريستال بالاس
