إعلان

موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس 2026/2025..والقنوات الناقلة

04:40 ص الأحد 10 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

يلاقي فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس، ضمن منافسات نهائي كأس الخيرية 2025/2026.

ويشارك ليفربول في المباراة بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، فيما يخوض كريستال بالاس اللقاء بصفته بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب ويمبلي في لندن.

ويذكر أن ليفربول توج بلقب كأس الدرع الخيرية 16 مرة في تاريخه، كان آخرها في موسم 2022/2023، بينما لم يسبق لكريستال بالاس التتويج بهذه البطولة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة كأس الدرع الخيرية

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث المباراة، ومن المقرر أن تذاع على قناة beIN Sports HD1.

ليفربول موعد مباراة ليفربول القناة الناقلة لمباراة ليفربول موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس
