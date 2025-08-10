موعد وغيابات.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس

كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، ضمن بطولة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وعاد حارس المرمى أليسون بيكر إلى تشكيلة الريدز قبل كريستال بالاس، بعد أن غادر جولة النادي التحضيرية الأخيرة للموسم لأسباب شخصية.

كما عاد فيرجيل فان ديك أيضًا للتدريبات هذا الأسبوع، بعد أن غاب القائد عن مباراتي الفريق الودية أمام أتلتيك يوم الإثنين بسبب المرض.

ويغيب جو جوميز عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الجولة، بينما قد يشارك أليكسيس ماك أليستر في بعض الدقائق من المباراة.

وقال سلوت: "سيكون ماك أليستر ضمن التشكيلة. أعتقد أنه غاب لشهرين، أو أكثر لأننا لم نشركه في آخر أربع مباريات من الموسم. تدرب معنا منذ أسبوع، ولعب 30 دقيقة، أو 45 دقيقة، لذا، ليس من المناسب إشراك لاعب أساسي لمدة 90 دقيقة. المشاركة أساسية ممكنة، لكن ليس لمدة 90 دقيقة".