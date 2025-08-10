مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

موعد وغيابات.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس

08:25 ص الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خلال مباراة ليفربول وتوتنهام
  • عرض 8 صورة
    بداية مباراة ليفربول وتوتنهام (11) (1)
  • عرض 8 صورة
    بداية مباراة ليفربول وتوتنهام (8) (1)
  • عرض 8 صورة
    بداية مباراة ليفربول وتوتنهام (7) (1)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول وتوتنهام هوتسبير (1)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول وتوتنهام هوتسبير (2)
  • عرض 8 صورة
    بداية مباراة ليفربول وتوتنهام (9) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، ضمن بطولة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وعاد حارس المرمى أليسون بيكر إلى تشكيلة الريدز قبل كريستال بالاس، بعد أن غادر جولة النادي التحضيرية الأخيرة للموسم لأسباب شخصية.

كما عاد فيرجيل فان ديك أيضًا للتدريبات هذا الأسبوع، بعد أن غاب القائد عن مباراتي الفريق الودية أمام أتلتيك يوم الإثنين بسبب المرض.

ويغيب جو جوميز عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الجولة، بينما قد يشارك أليكسيس ماك أليستر في بعض الدقائق من المباراة.

وقال سلوت: "سيكون ماك أليستر ضمن التشكيلة. أعتقد أنه غاب لشهرين، أو أكثر لأننا لم نشركه في آخر أربع مباريات من الموسم. تدرب معنا منذ أسبوع، ولعب 30 دقيقة، أو 45 دقيقة، لذا، ليس من المناسب إشراك لاعب أساسي لمدة 90 دقيقة. المشاركة أساسية ممكنة، لكن ليس لمدة 90 دقيقة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول ليفربول وكريستال بالاس كأس الدرع الخيرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟