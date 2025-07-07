كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

تردد قناة MBC مصر 2 HD الناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

05:22 ص الإثنين 07 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي تشيلسي (1)
  • عرض 11 صورة
    سقوط لاعب تشيلسي على أرضية الملعب (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعب تشيلسي (1)
  • عرض 11 صورة
    تشيلسي
  • عرض 11 صورة
    مورتا والقميص الملعون في تشيلسي
  • عرض 11 صورة
    كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 11 صورة
    كأس بطولة العالم للأندية
  • عرض 11 صورة
    كأس العالم للأندية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة – مصراوي
تترقب الجماهير العربية وعشاق كرة القدم حول العالم انطلاق مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، في النسخة التي تقام حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.
وحصلت مجموعة قنوات MBC السعودية على حقوق البث الحصري لمباريات نصف النهائي، بالإضافة إلى مباراة النهائي، التي تقام على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.
وفيما يلي تردد قناة MBC مصر 2 HD على القمر الصناعي نايل سات، الناقلة لمباريات نصف النهائي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: عالية الدقة (HD)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تردد قناة MBC مصر 2 HD نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 تشيلسي فلومنينسي ريال مدريد باريس سان جيرمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان