القاهرة – مصراوي

تترقب الجماهير العربية وعشاق كرة القدم حول العالم انطلاق مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، في النسخة التي تقام حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.

وحصلت مجموعة قنوات MBC السعودية على حقوق البث الحصري لمباريات نصف النهائي، بالإضافة إلى مباراة النهائي، التي تقام على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.

وفيما يلي تردد قناة MBC مصر 2 HD على القمر الصناعي نايل سات، الناقلة لمباريات نصف النهائي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: عالية الدقة (HD)