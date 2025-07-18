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حاول تقليد رونالدو.. إصابة صعبة للاعب فيالبرازيل أثناء الاحتفال (فيديو)

01:47 م الجمعة 18 يوليو 2025

إصابة لاعب في البرازيل أثناء تقليد رونالدو

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كتبت-هند عواد:

شهدت إحدى مباريات بطولة ولاية ساو باولو في البرازيل، والتي تضم أندية لا تشارك في الدوري الممتاز، واقعة مأساوية، بإصابة لاعب أثناء محاولته تقليد احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وجمعت المباراة بين فريقي جريميو برودينتي ومونتي أزول، اللذان يشاركان في الدرجة الثانية بالولاية، وعندما سجل اللاعب كيسلي هدف التعادل لفريقه، احتفل بتقليد احتفال "قفزة" رونالدو، لكنه سقط على ساقه وتعرض لإصابة ليغادر الملعب.

وقال اللاعب في تصريح لصحيفة "متروبوليس" البرازيلية، إنه لا يعلم مدى خطورة الإصابة وينتظر نتائج الفحوصات الطبية.

ومن جانبها، ذكرت شبكة TNT Sports، أن هناك اشتباه في إصابة كيسلي بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

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إصابة غريبة للاعب كريستيانو رونالدو الدوري البرازيلي
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