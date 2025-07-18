كتبت-هند عواد:

شهدت إحدى مباريات بطولة ولاية ساو باولو في البرازيل، والتي تضم أندية لا تشارك في الدوري الممتاز، واقعة مأساوية، بإصابة لاعب أثناء محاولته تقليد احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وجمعت المباراة بين فريقي جريميو برودينتي ومونتي أزول، اللذان يشاركان في الدرجة الثانية بالولاية، وعندما سجل اللاعب كيسلي هدف التعادل لفريقه، احتفل بتقليد احتفال "قفزة" رونالدو، لكنه سقط على ساقه وتعرض لإصابة ليغادر الملعب.

O que era para ser uma comemoração de gol virou um drama para o jogador Kesley, do Grêmio Prudente. Após marcar o gol de empate da equipe contra o Monte Azul, pela Copa Paulista, o atleta tentou fazer a comemoração do astro Cristiano Ronaldo. Porém, na 'aterrisagem' da… pic.twitter.com/NAzEW7pI35 — O Tempo (@otempo) July 16, 2025

وقال اللاعب في تصريح لصحيفة "متروبوليس" البرازيلية، إنه لا يعلم مدى خطورة الإصابة وينتظر نتائج الفحوصات الطبية.

ومن جانبها، ذكرت شبكة TNT Sports، أن هناك اشتباه في إصابة كيسلي بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

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