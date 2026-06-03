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بعد موسم استثنائي.. فليك يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني

كتب : محمد عبد السلام

07:15 م 03/06/2026

المدرب الألماني هانز فليك

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توج هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، بعدما قاد الفريق الكتالوني إلى التتويج بلقب الليجا عقب تصدره جدول الترتيب برصيد 94 نقطة.

ونجح المدرب الألماني في التفوق على عدد من المنافسين البارزين في سباق الجائزة، أبرزهم خوسيه بوردالاس المدير الفني لخيتافي، ومارسيلينو جارسيا تورال مدرب فياريال، ليحافظ على الجائزة للعام الثاني تواليًا.

وشهد الموسم تألقًا لافتًا لبرشلونة تحت قيادة فليك، حيث امتلك الفريق أقوى هجوم في المسابقة بعدما سجل 95 هدفًا، كما حقق العلامة الكاملة في مبارياته التي خاضها على ملعبه طوال مشوار الدوري.

ويعكس تتويج فليك بالجائزة النجاح الكبير الذي حققه مع الفريق هذا الموسم، بعدما أعاد برشلونة إلى منصة التتويج بالدوري الإسباني بفضل الأداء القوي والثابت الذي ظهر به على مدار المنافسات.

وتأتي الجائزة بعد أسابيع من تجديد عقد المدرب الألماني مع برشلونة حتى صيف عام 2028، مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لموسم إضافي، في ظل اقتناع إدارة النادي بالمشروع الفني الذي يقوده والنتائج المميزة التي حققها مع الفريق.

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هانز فليك برشلونة الدوري الإسباني

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