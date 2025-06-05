الأهلي ومانشستر بنفس الولاية. أين تتدرب الفرق المشاركة بكأس العالم؟

كتبت-هند عواد:

على مدار العشرة أيام المقبلة، سيخوض 32 فريقا تدريباتهم استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يونيو.

ويستضيف ملعب هارد روك مباراة الافتتاح بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي، وذلك في الثامنة مساء السبت 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواقع التدريب الأساسية للفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم، بينهم مانشستر سيتي والأهلي وريال مدريد وتشيلسي.

وتخوض الفرق التالية تدريباتها في جنوب فلوريدا: الأهلي (جامعة نوفا ساوث إيسترن، دافي)، بوروسيا دورتموند (منشأة تدريب إنتر ميامي، فورت لودرديل)، بوكا جونيورز (جامعة باري، ميامي شورز)، تشيلسي (جامعة نوفا ساوث إيسترن، دافي)، إنتر ميامي (منشأة تدريب إنتر ميامي، فورت لودرديل)، مانشستر سيتي (جامعة لين، بوكا راتون)، ريال مدريد (حديقة حدائق مقاطعة نورث ديستريكت، بالم بيتش جاردنز).

مواقع تدريب الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

ووفقا لموقع "Miami Hrald"، جاءت مواقع تدريب الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

الأهلي (مصر): جامعة نوفا ساوث إيسترن، دافي، فلوريدا ومدرسة بينجري، باسكنج ريدج، نيوجيرسي

العين (الإمارات العربية المتحدة): مدرسة الأسقفية الثانوية، الإسكندرية، فيرجينيا

الهلال (المملكة العربية السعودية): مركز تدريب دي سي يونايتد، ليسبرج، فيرجينيا، ومنشأة تدريب ناشفيل إس سي، ناشفيل، تينيسي

أتلتيكو مدريد (إسبانيا): مدرج لوس أنجلوس التذكاري، لوس أنجلوس، كاليفورنيا

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا): مدرسة بايلور، تشاتانوغا، تينيسي

بوروسيا دورتموند (ألمانيا): مركز تدريب إنتر ميامي، فورت لودرديل، فلوريدا

بوتافوجو (البرازيل): كلية ويستمونت، سانتا باربرا، كاليفورنيا

بوكا جونيورز (الأرجنتين): جامعة باري، ميامي شورز، فلوريدا

ريفر بليت (الأرجنتين): نادي ساوندرز لكرة القدم ومقر التدريب، رينتون، واشنطن

مونتيري (المكسيك): جامعة لويولا ماريماونت، لوس أنجلوس، كاليفورنيا

باتشوكا (المكسيك): جامعة نورث كارولينا في شارلوت، شارلوت، نورث كارولينا

تشيلسي (إنجلترا): منشأة تدريب فيلادلفيا يونيون، تشيستر، بنسلفانيا وجامعة نوفا ساوث إيسترن، دافي، فلوريدا

فلامنجو (البرازيل): جامعة ستوكتون، جالواي، نيوجيرسي ومجمع وايد وورلد الرياضي، أورلاندو، فلوريدا

الترجي التونسي (تونس): جامعة أوكلاند، مقاطعة أوكلاند، ميشيغان

بايرن ميونيخ (ألمانيا): مجمع وايد وورلد الرياضي، أورلاندو، فلوريدا

إنتر ميلان (إيطاليا): جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا ومركز تدريب سياتل سي هوكس، رينتون، واشنطن

بورتو (البرتغال): جامعة روتجرز، بيسكاتاواي، نيو جيرسي

سالزبورج (النمسا): ملعب ميلاني لين للتدريب، ويباني، نيو جيرسي

فلومينينسي (البرازيل): جامعة كارولينا الجنوبية، كولومبيا، كارولينا الجنوبية إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية): مركز تدريب

إنتر ميامي، فورت لودرديل، فلوريدا

يوفنتوس (إيطاليا): مركز جرينبراير للتدريب الرياضي، مقاطعة جرينبراير، فيرجينيا الغربية، وتشامبيونز جيت، أورلاندو، فلوريدا

لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية): جامعة ميرسر، ماكون، جورجيا ماميلودي

صن داونز (جنوب أفريقيا): أكاديمية IMG، برادنتون، فلوريدا

مانشستر سيتي (إنجلترا): جامعة لين، بوكا راتون، فلوريدا

باريس سان جيرمان (فرنسا): جامعة كاليفورنيا إيرفين، إيرفين، كاليفورنيا

ريال مدريد (إسبانيا): منتزه حدائق مقاطعة نورث، حدائق بالم بيتش، فلوريدا

بالميراس (البرازيل): جامعة نورث كارولينا في غرينزبورو، غرينزبورو، نورث كارولينا

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية): نادي ساوندرز لكرة القدم ومنشأة التدريب، رينتون، واشنطن

بنفيكا (البرتغال): ووترز سبورتسبلكس، تامبا، فلوريدا

نادي أولسان (كوريا الجنوبية): نادي شارلوت لكرة القدم، شارلوت، ولاية كارولينا الشمالية

أوراوا ريد دايموندز (اليابان): جامعة بورتلاند، بورتلاند، أوريغون

الوداد (المغرب): مدرسة لاندون، بيثيسدا، ماريلاند

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