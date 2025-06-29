هدف تقدم باريس سان جيرمان على إنتر ميامي في كأس العالم

سجل جواو نيفيس هدف تقدم باريس سان جيرمان على إنتر ميامي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وجاء الهدف بعد تنفيذ فيتور فيريرا لركلة حرة، قابلها خط الوسط البرتغالي برأسية على يمين الحارس أوسكار أوستاري في الدقيقة 6 من زمن شوط المباراة الأول.

يُذكر أن الفائز من تلك المباراة، يواجه المتأهل من لقاء فلامنجو وبايرن ميونخ المقرر له الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد.

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