كتبت : نهى خورشيد:

أوضح أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عدم ظهور الفريق الأحمر بمستوى جيد في كأس العالم للأندية 2025 والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عرابي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" المباراة الأولى أُتيحت فيها فرص سهلة، لكن كان هناك عدم تركيز ورعونة، في المباراة الثانية، لم تكن هناك فرص حقيقية باستثناء محاولة من أشرف بن شرقي، ولا يمكن اعتبارها فرصة محققة".

وأضاف:" من الواضح أن الأهلي غير جاهز لمنافسات البطولة، صفقات الأهلي جاءت متأخرة، وعدد كبير من اللاعبين غير جاهزين بدنيًا وفنياً".

وتابع نجم الأحمر السابق:" مستوى الأهلي غير جيد، فقد لعبنا شوطًا أول جيدًا فقط أمام إنتر ميامي،أما في مباراة بالميراس، فقدّمنا شوطًا أول مقبولًا، ثم حدث انهيار بدني تام في كل الخطوط خلال الشوط الثاني في كلا المباراتين".

وواصل:" لا يمكن الحكم على المدرب حاليًا، فهو مظلوم لأنه تولّى المهمة قبل البطولة مباشرة، وهناك صفقات جديدة يريد الدفع بها، لكنها تفتقد الجاهزية، كذلك، هناك مراكز تعاني من نقص واضح مثل الظهير الأيسر".

وعن التدعيمات أكد:" الأهلي يحتاج إلى صفقتين في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، لكن هذه المجموعة قادرة على الفوز أمام أي منافس محليًا أو على المستوى القاري، ومع ذلك، فهي لا تكفي للمنافسة على مستوى بطولة مثل كأس العالم للأندية".

وأكمل عرابي :" الأمور أصبحت صعبة للغاية، ولم تعد بيد الأهلي، ويجب أولًا أن يفوز بالميراس على إنتر ميامي، لكن في حال تعادلهما، وهو السيناريو الأقرب، سيخرج الأهلي من البطولة حتى لو فاز بفارق كبير من الأهداف".

وعن مباراة بورتو:"ستكون صعبة جدًا، لأن الفريق البرتغالي يملك أملًا وحيدًا، وهو الفوز على الأهلي مع انتظار فوز إنتر ميامي على بالميراس".

وأتم حديثه:" الشناوي ومروان عطية فقط قدّما المستوى المطلوب في المباراتين،

أما باقي اللاعبين، فمستواهم كان متذبذبًا، زيزو لم يقدّم شيئًا حتى الآن، خاصةً أنه بعيد عن أجواء المباريات منذ شهرين أو ثلاثة".