فوز لامين يامال بالكرة الذهبية؟.. رد مثير للجدل من جوارديولا

كتب- محمد عبدالهادي:

خلال مشاركته في بطولة الجولف الخيرية السنوية بمدينة جيرونا، استغل بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الفرصة للحديث عن عدد من المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، وعلى رأسهم الحارس جارسيا والجناح الواعد لامين يامال.

وأشاد جوارديولا بالحارس الشاب جارسيا، مؤكدًا أنه يمتلك كل المقومات التي تؤهله ليصبح من بين أفضل الحراس في العالم. وقال في تصريحاته:

"كل المؤشرات تؤكد أنه سيكون حارسًا من الطراز العالمي والحديث عن التعاقد معه فان إيديرسون وستيفان أورتيجا قادران على الاستمرار معنا الموسم المقبل."

وفي حديثه عن لامين يامال، النجم الصاعد في صفوف برشلونة، شدد جوارديولا على ضرورة التمهل في إطلاق المقارنات مع الأسطورة ليونيل ميسي، قائلاً:

"لامين لاعب ممتاز، لكن عليه أن يشق طريقه بنفسه، في النهاية سنرى ما إذا كان يمكن مقارنته بالأعظم، ميسي."

أما عن احتمالية ترشيح يامال لنيل الكرة الذهبية، أبدى المدرب الإسباني تحفظه على الحديث في هذا الجانب قائلاً: "لا أعرف الكثير عن معايير الجائزة، لكن مما قدمه هذا الموسم، يمكن القول إنه مرشح محتمل، عثمان ديمبيلي أيضًا مرشح."

وأضاف: "يامال يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، ومع ذلك، نحن نتحدث عنه بهذا الشكل.. وهذا وحده يخبرك بالكثير."