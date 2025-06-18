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فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة مونتيري المكسيكي وإنتر ميلان بكأس العالم للأندية

05:35 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي

التعادل يسيطر في الشوط الأول بين مباراة إنتر ميلان و مونتيري المكسيكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الأول من كأس العالم للأندية.

وسجل هدف مونتيري الأول اللاعب سيرجيو راموس من راسية قوية عجز الحارس عن تصديها في الدقيقة 25.

وأدرك التعادل فريق إنتر ميلان عن طريق اللاعب لاوتارو مارتينيز من لمسات ساحرة أنهت الهجمة بهدف رائع في الدقيقة 42.

وتضم المجموعة الخامسة كلا من: إنتر ميلان، مونتيري المكسيكي، ريفر بليت الأرجنتيني، اوراوا الياباني.

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