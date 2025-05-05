"أسطورة ريال مدريد".. مفاجأة في بديل جيسوس مع الهلال السعودي

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل مسؤولي نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، الدخول في مفاوضات جادة مع عدد من الأسماء التدريبية الكبرى، لتولي المهمة الفنية للفريق لخلافة البرتغالي جورجي جيسوس، الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وكان الهلال قد أعلن رسميًا، يوم الجمعة الماضي، إنهاء التعاقد مع جيسوس، عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مما دفع الإدارة للتحرك سريعًا نحو البحث عن بديل قادر على قيادة المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما صرح به الصحفي الإنجليزي الشهير بن جاكوبس في برنامج "المنتصف"، فإن جوزيه مورينيو يُعد أحد أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب الهلال، حيث أشار إلى وجود رغبة قديمة لدى النادي في التعاقد مع المدرب البرتغالي المعروف، مشيرًا إلى أن المفاوضات معه دخلت مرحلة متقدمة.

وأوضح جاكوبس أن مورينيو يعيش حالة من الإحباط داخل فنربخشة التركي، ما يجعله منفتحًا على خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، مؤكدًا وجود محادثات حالية بين الطرفين.

ولم يتوقف طموح الهلال عند مورينيو فقط، إذ تضم قائمة المرشحين أيضًا عددًا من المدربين البارزين، منهم نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست، وتشافي هيرنانديز المدرب السابق لبرشلونة، وماركو سيلفا المدير الفني لفولهام، إضافة إلى سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي.